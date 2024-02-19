Писториус рассказал, когда Россия нападет на НАТО Писториус не исключил нападения России на НАТО через пять-восемь лет

Фото: Tobias Hase/dpa/Global Look Press

Борис Писториус

Россия может напасть на страны НАТО через пять-восемь лет, заявил министр обороны Германии Борис Писториус, слова которого приводит Bloomberg. При этом глава военного ведомства ФРГ не смог с полной уверенностью сказать, произойдет ли предполагаемое нападение РФ на Альянс когда-либо.

Я не могу предсказать, произойдет ли нападение на территорию НАТО и когда именно. Но это может произойти через пять-восемь лет, — сказал он.

До этого Писториус посоветовал странам Запада готовиться к многолетнему конфликту с Россией. Также министр предупредил, что Россия может начать расширять свое влияние на страны Африки. Он указал, что государства Глобального Юга не сумеют защитить «опирающийся на правила мировой порядок», если Запад откажет им в необходимой военной технике.

Тем временем президент Эстонии Алар Карис заявил, что конфликт на Украине стал «решающим моментом для поколения» на Западе. По его словам, европейским странам надо проявить решимость в поддержке Киева, чтобы не показаться слабыми. Он считает, что западные страны с трудом смогут противостоять России в одиночку, поэтому для победы нужно единство. Также он признал, что НАТО и ЕС ведут гибридную войну против РФ, и призвал активизировать сотрудничество для дальнейшей борьбы с Москвой.