Писториус посоветовал Западу готовиться к многолетнему конфликту с Россией

Фото: Tobias Hase/dpa/Global Look Press

Министр обороны ФРГ Борис Писториус посоветовал странам Запада готовиться к многолетнему конфликту с Россией. Чиновник также призвал расширять сотрудничество с африканскими странами, в том числе в военной сфере.

К сожалению, в ближайшие десятилетия мы будем вынуждены жить с разделительными линиями в Европе — с одной стороны, свободная и демократическая Европа, с другой — авторитарная и разжигающая войны Россия, — сказал глава немецкого Минобороны на Мюнхенской конференции по безопасности.

Писториус заявил, что построение общей архитектуры безопасности на континенте не удалось, поскольку «Москва решила восстановить собственное доминирование в Восточной и Центральной Европе». В этой связи министр подчеркнул, что «эффективное сдерживание» станет «страхованием жизни» для ЕС.

Глава Минобороны ФРГ также предупредил, что Россия может начать расширять свое влияние на страны Африки. Он указал, что государства Глобального Юга не сумеют защитить «опирающийся на правила мировой порядок», если Запад откажет им в необходимой военной технике.

Ранее Писториус говорил, что Германия не готова к противостоянию с Россией. По его словам, Берлин совсем не подготовлен к защите от проблем безопасности. При этом он посчитал, что больше нельзя испытывать «непоколебимую уверенность» в мире в регионе.