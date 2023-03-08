Писториус отказался комментировать новые версии случившегося на СП Писториус счел вероятными новые версии случившегося на «Северных потоках»

Министр обороны Германии Борис Писториус отказался комментировать новые версии случившегося на «Северных потоках». В эфире Deutschlandfunk он отметил, что оба сценария вполне вероятны, однако необходимо подождать и посмотреть, как будет развиваться расследование.

Вероятность как одного, так и другого одинаково высока. Поэтому вам просто нужно подождать и посмотреть, как будут развиваться события, — сказал Писториус.

Он указал на то, что в настоящее время нельзя исключать версию об обмане с целью обвинения проукраинских группировок. Писториус подчеркнул, что европейские страны совместно с НАТО должны сделать все возможное, чтобы защитить критически важную инфраструктуру, в то числе под водой.