Пискарёв пригрозил Deutsche Welle после поддержки ФРГ блокировки RT

Председатель комиссии Госдумы по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела Василий Пискарёв прокомментировал поддержку со стороны немецких властей блокировки YouTube-каналов RT. Говоря о произошедшем, он пригрозил холдингу Deutsche Welle ответными мерами. По его словам, у СМИ имеются нарушения законодательства РФ, поэтому у России есть все основания для принятия соответствующих мер. Его слова приводит официальный Telegram-канал комиссии.

При МИД России аккредитованы свыше 20 средств массовой информации из ФРГ, и не все из них, работая в России, соблюдают нормы нашего законодательства. В частности, деятельность медиахолдинга Deutsche Welle в российском информационном пространстве неоднократно получала негативную оценку комиссии по итогам мониторинга их публикаций, — написал Пискарёв.

Политик отметил, что комиссия наблюдает за деятельностью Deutsche Welle с 2019 года, за это время были как нарушения российского законодательства, так и попытки вмешательства во внутренние дела России.

К одному из подобных нарушения Пискарёв отнёс «фейк о якобы лишении на выборах в России права голоса 9 млн человек», который «журналисты „Немецкой волны“ активно тиражировали».

Ранее стало известно, что сервис видеохостинга YouTube удалил два немецких канала российского RT без возможности восстановления. В Google этот шаг объяснили «нарушением условий использования сервиса». В ответ на произошедшее руководитель RT Маргарита Симоньян потребовала запретить немецкие СМИ в России.

Кроме того, Роскомнадзор пригрозил заблокировать YouTube, если сервис не снимет ограничения с каналов RT. Как сказано в сообщении ведомства, эти действия администрации Google нарушают ключевые принципы свободного распространения информации. Также блокировка является актом цензуры в отношении российских СМИ.