«Писающего мальчика» в Брюсселе нарядили в костюм русского гвардейца

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В Брюсселе знаменитую бронзовую скульптуру «Писающий мальчик» нарядили в форму русского гвардейца. Исторический костюм для городской мэрии передал российский посол в Бельгии Александр Токовинин, сообщает РИА Новости.

Скульптуру периодически наряжают в разные одежды по случаю каких-либо значимых событий. В этот раз наряд мальчика посвятили Дню России.

Мальчика не первый раз облачают в русский костюм. Я могу вспомнить, что его уже одевали в костюм космонавта. Теперь же я имею честь передать костюм, созданный по мотивам формы офицера императорской гвардии, — рассказал дипломат на торжественной церемонии.

В дальнейшем костюм гвардейца будет передан в музей города. 14 июня скульптуру нарядят в цвета Североатлантического альянса по случаю саммита НАТО, который пройдёт в штаб-квартире в Брюсселе.

Ранее власти Брюсселя отказались проводить церемонию передачи в дар скульптуре «Писающий мальчик» костюма Майкла Джексона, который специально сшили члены фан-клуба короля поп-музыки. По некоторым данным, решение связано с обвинениями певца в педофилии, возобновившимися после выхода документального фильма «Покидая Неверленд».