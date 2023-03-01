Пилот развернул самолет, чтобы показать пассажирам северное сияние Пилот рейса Куусамо – Хельсинки развернул самолет, чтобы показать пассажирам северное сияние

Фото: George Zakharchuk/Global Look Press

Северное сияние

Пилот рейса Куусамо — Хельсинки авиакомпании Finnair развернул самолет, чтобы показать пассажирам северное сияние. Для этого ему пришлось совершить поворот в небе на 360 градусов. Фотографиями в социальных сетях поделилась Кирси Коми, одна из пассажирок, и поблагодарила капитана рейса, сообщает «Москва 24».

Большое спасибо капитану рейса AY488 из Куусамо в Хельсинки, который совершил в воздухе разворот на 360 градусов, не входящий в расписание рейса, чтобы все пассажиры могли насладиться волшебством, — поблагодарила пилота Коми.

Публикацией пассажирки поделился ресурс по отслеживанию движений самолетов Flightradar24. После этого пост набрал более трех млн просмотров. Правда, не все разделили восторг Коми. Пользователи в социальных сетях стали задаваться вопросом, насколько такой маневр безопасен. Они также поинтересовались о компенсации за дополнительную трату топлива на совершение разворота.

Депутат городской думы Владивостока Надежда Телелюева ранее поделилась кадрами образовавшегося густого пара над Японским морем из-за резкого изменения температуры воздуха. Испаряющиеся волны создали «ледяные облака».