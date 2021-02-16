Pfizer подала документы для регистрации вакцины от COVID-19 на Украине

https://static.news.ru/photo/431f9d70-7073-11eb-9bf0-96000091f725_660.jpg Фото: Luis Lima Jr/Keystone Press Agency/Global Look Press

Компания Pfizer подала документы для регистрации вакцины от коронавирусной инфекции на Украине. Об этом заявил министр здравоохранения страны Максим Степанов.

Ранее украинское правительство запретило регистрировать в стране российские вакцины от коронавирусной инфекции. Также под запретом разработка или производство препаратов от COVID-19 из России. В конце января Верховная рада одобрила этот запрет. Депутаты поддержали инициативу, которая позволяет регистрировать в ускоренном порядке привезённые на Украину вакцины от коронавируса, но в документе указано, что под запретом препараты, разработанные «государством-агрессором», которым власти Украины считают Россию.

Как писал NEWS.ru, в Евросоюзе рассматривался вопрос о предоставлении Украине 117 тысяч доз вакцины Pfizer в феврале и до 3,7 млн доз препарата AstraZeneca в первой половине 2021 года. Об этом сообщил вице-председатель Еврокомиссии Валдис Домбровскис в ходе пресс-конференции по итогам переговоров в Брюсселе с премьером Украины Денисом Шмыгалём.