16+

Рубрики

Медиа

Архив

Европа

Pfizer подала документы для регистрации вакцины от COVID-19 на Украине

19:10, 16 февраля 2021
Фото: Luis Lima Jr/Keystone Press Agency/Global Look Press

Компания Pfizer подала документы для регистрации вакцины от коронавирусной инфекции на Украине. Об этом заявил министр здравоохранения страны Максим Степанов.

Ранее украинское правительство запретило регистрировать в стране российские вакцины от коронавирусной инфекции. Также под запретом разработка или производство препаратов от COVID-19 из России. В конце января Верховная рада одобрила этот запрет. Депутаты поддержали инициативу, которая позволяет регистрировать в ускоренном порядке привезённые на Украину вакцины от коронавируса, но в документе указано, что под запретом препараты, разработанные «государством-агрессором», которым власти Украины считают Россию.

Как писал NEWS.ru, в Евросоюзе рассматривался вопрос о предоставлении Украине 117 тысяч доз вакцины Pfizer в феврале и до 3,7 млн доз препарата AstraZeneca в первой половине 2021 года. Об этом сообщил вице-председатель Еврокомиссии Валдис Домбровскис в ходе пресс-конференции по итогам переговоров в Брюсселе с премьером Украины Денисом Шмыгалём.

Telegram

Хотите получать новости быстрее всех? Подписывайтесь на нас в Telegram

подписаться
News.ru в соцсетях
Загрузка...
Новости СМИ2
Все фотогалереи

Все видео