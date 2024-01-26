Песков высказался о поставках газа из России через Украину Песков: отсутствие транзита газа РФ через Украину нарушит логистические цепочки

Возможный отказ Украины продлевать контракт с Россией на транзит газа приведет к изменению всех логистических цепочек, сказал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Имеющиеся варианты доставки голубого топлива заблокированы, добавил он.

Там вопрос, как туда [в европейские страны] будет попадать этот газ. Безусловно, есть существующие маршруты, связанные с Турцией, есть поставки сжиженного газа, столь востребованного сейчас. Есть альтернативные маршруты, но, во-первых, они все уже заблокированы во многом. Конечно, это приведет к изменению всех логистических цепочек, — сказал Песков.

Накануне премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что Киев не намерен продлевать истекающий в конце 2024 года договор о транзите российского газа в Европу. Он также заявлял, что США гарантировали Украине, что она получит все возможные гарантии долгосрочной поддержки, в том числе в виде конфискации замороженных российских активов.

Как сообщалось ранее, запасы газа в европейских газохранилищах опустились ниже 74%. Предполагается, что данное явление связано с похолоданием в странах Евросоюза. Российская компания «Газпром» продолжает поставлять Евросоюзу газ транзитом через Украину. Каждые сутки через газоизмерительную станцию «Суджа» проходит около 42,4 млн кубометров газа.

По мнению ведущего аналитика Фонда национальной энергетической безопасности Игоря Юшкова, от приостановки транзита российского газа через Украину пострадают фактически все страны Западной и Центральной Европы. Он напомнил, что по этому маршруту сырье получают Словакия, Австрия, Чехия, Германия, Италия и Франция.