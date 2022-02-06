Песков сообщил, что Россия и Венгрия обсуждают увеличение поставок газа

Россия и Венгрия сейчас обсуждают вопрос об увеличении поставок газа, сообщил пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков. Он также отметил, что пока неизвестно, когда стороны придут к финальной договорённости, передаёт ТАСС.

Эти вопросы находятся в стадии обсуждения. Президент всегда в контакте находится с Алексеем Миллером по таким важным вопросам. Эти вопросы на стадии обсуждения, когда будет решение, об этом станет известно, — сказал Песков.

Ранее премьер-министр Венгрии Орбан на встрече с президентом России Владимиром Путиным в Москве заявил, что страны очень близко подошли к договорённости о дополнительных поставках газа в тяжёлое в энергетическом плане время для Европы.

Владимир Путин, в свою очередь, сообщил, что Венгрия является важным партнёром России в Европе и для РФ не будет проблемой поставлять в Венгрию газа больше на 1 млрд кубометров. Российский лидер добавил, что в некоторых странах Европы возможны проблемы с газом, но у венгерских партнёров этих проблем не возникнет.

Россия и Венгрия также приняли совместные планы по сотрудничеству в области энергетики, промышленности, здравоохранения, продуктов питания, исследования космоса.