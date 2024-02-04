Песков оценил выделение ЕС Украине €50 млрд Песков: выделенные Украине €50 млрд ощутимы для ЕС на фоне кризиса

Выделенные Украине €50 млрд являются ощутимой суммой для Евросоюза на фоне кризисных явлений, поэтому из России продолжают лепить образ врага. Такое мнение высказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в интервью журналисту ВГТРК Павлу Зарубину.

[Им] нужно дальше лепить образ врага. Делать это фактурно, выпукло. С тем, чтобы оправдывать увеличение расходов, — сказал официальный представитель Кремля.

Песков отметил, что миллиарды Киеву для бюджета Брюсселя — «сумма не очень серьезная». Однако в европейских странах происходят кризисные явления, которые характеризуют кризис в их экономиках.

Ранее в Госдуме развали решение лидеров Европы о выделении €50 млрд Киеву готовностью к большим проблемам. По словам спикера Госдумы Вячеслава Володина, Брюссель действует вопреки национальным интересам государств Евросоюза, а также неизбежно приближает приход новой власти.

По его мнению, это неизбежно приведет к приходу новых лидеров европейских стран и депутатов Европарламента, которые займутся решением внутренних проблем и борьбой за благополучие европейцев. Володин заявил, что деньги, выделенные Украине из европейского бюджета, пойдут на разжигание войны вместо того, чтобы направить их на разрешение внутригосударственных проблем. В этом контексте он указал на неблагоприятную ситуацию в ряде европейских стран, связанную с отраслью сельского хозяйства.

Ранее президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что Россия не может рассчитывать на усталость Европы от поддержки Украины. Таким образом французский лидер отреагировал на одобрение программы господдержки Киева на €50 млрд. Между тем французское общество раскритиковало слова президента: граждане призвали Макрона не совершать глупость и не рыть могилу для ЕС. По их мнению, верным решением стало бы выступление за мирные переговоры.