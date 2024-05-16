Песков оценил способность европейских стран выйти из фарватера США Песков: европейские страны вряд ли способны выйти из фарватера США

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Дмитрий Песков

Европейские страны в настоящее время не способны выйти из фарватера Вашингтона, заявил «Известиям» пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. По его словам, государства Европы не гонятся за суверенностью.

Можем ли мы сказать, что сейчас европейские столицы гонятся за суверенностью? Нет, не можем, мы этих попыток не фиксируем. Более того, мы пока не фиксируем потенциала у европейских государств как-то выйти из фарватера Соединенных Штатов. Пока они вряд ли на это способны, — заявил представитель Кремля.

Ранее в пресс-службе Кремля сообщили, что Дмитрий Песков переназначен пресс-секретарем президента России. Соответствующий указ 14 мая подписал глава государства Владимир Путин. Песков занимает пост с 2012 года. Главой администрации российского президента назначен Антон Вайно. Первыми его заместителями стали Алексей Громов и Сергей Кириенко. Пост замглавы администрации занял Максим Орешкин.

Путин 10 мая также переназначил Михаила Мишустина премьер-министром России. После этого глава кабмина получил право сформировать новое правительство. Мишустин станет председателем правительства РФ второй раз. Впервые он занял эту должность в январе 2020 года.