Песков оценил назначение Залужного послом Украины в Великобритании Песков: Москву не волнует назначение Залужного послом в Лондоне

Фото: IMAGO/Ruslan Kaniuka/Ukrinform/Global Look Press

Валерий Залужный

Россию не волнует решение президента Украины Владимира Зеленского назначить экс-главкома ВСУ Валерия Залужного послом в Великобритании, заявил ТАСС пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков. Собеседник агентства подчеркнул, что это «не имеет значения».

Нет. Не имеет [значения], — сказал он.

Вечером 7 марта украинский МИД сообщил, что Залужный согласован на должность посла Украины в Великобритании. В ведомстве отметили, что кандидатуру генерала на этот пост уже утвердил Владимир Зеленский.

В феврале депутат Верховной рады Евгений Шевченко известил, что Валерий Залужный согласился принять должность посла в Великобритании. Эта информация появилась в СМИ за несколько дней до отставки генерала с должности главкома ВСУ. Парламентарий указал, что, когда людей с Украины отправляют послами в Великобританию, это уже «политическая пенсия», потому что назад никто никогда не возвращается. По словам Шевченко, это уже стало «традицией» в стране.

Тогда же украинский генерал в отставке Сергей Кривонос информировал, что военнослужащие ВСУ восприняли решение Зеленского снять Залужного с должности главкома армии «плохо и очень резко». Он предположил, что сменой военного руководства президент Украины рассчитывал улучшить свою репутацию.