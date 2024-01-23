«Деньги на ветер»: Песков назвал ставку Европы, которая прогорела Песков: Европа выбросила деньги на ветер инвестицией в Украину

Европейцы потратили много денег на Украину, однако эта инвестиция прогорела, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Так он прокомментировал слова министра обороны Германии Бориса Писториуса о возможном конфликте с РФ.

Сейчас все европейские столицы заявляют об эфемерной опасности, которая якобы проистекает из России. Здесь все достаточно объяснимо: европейцы потратили много денег на Украину, — заявил Песков журналистам.

Он напомнил, что президент США Джо Байден называл это инвестицией в понимание американцев. Если придерживаться точки зрения, что денежные вливания в Украину были инвестицией, то она прогорела, отметил Песков. По словам представителя Кремля, в Европе очень хорошо понимают, что «выбросили деньги на ветер».