Песков назвал решение Британии выдать лицензию Газпромбанку прагматичным

Власти Великобритании позволили оплачивать поставки российского газа переводами в Газпромбанк, руководствуясь прагматическими соображениями, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, пишет РИА Новости. Таким образом, по его словам, Лондон упростил себе жизнь.

Всю эту ситуацию, которую затеяли и страны ЕС, и Великобритания, и США, и целый ряд других стран, которые приняли все эти наборы рестрикций, они в том числе усложняют себе жизнь значительно, — сказал представитель Кремля.

Он отметил, что российское руководство считает незаконными все западные рестрикции.

На вопрос, продиктовано ли решение Лондона попыткой упростить себе жизнь, Песков ответил: «В том числе».

Он также заявил, что существующее мнение о том, что выдача лицензии является некой «отсрочкой» для Европы по переходу на новую схему оплаты российского газа — ошибочное. Песков подчеркнул, что в президентском указе указаны все сроки.

Управление по осуществлению финансовых санкций Великобритании (OFSI) ранее выпустило генеральную лицензию сроком до 31 мая текущего года. Она даёт возможность проводить платежи за газ Газпромбанку и его дочерним предприятиям. Возможность оплачивать газ действительна для контрактов, которые заключались до момента выпуска лицензии.