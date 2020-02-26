https://static.news.ru/photo/9f22274e-587f-11ea-b26a-fa163e074e61_660.jpg Фото: Michal Krumphanzl/CTK/Global Look Press

Стремление украинских властей ввести в стране День крымского сопротивления российской оккупации не отражает реального положения дел. Такие намерения также не учитывают причин, по которым жители полуострова приняли решение о воссоединении с Россией, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

По его словам, в Кремле с такой формулировкой «категорически не согласны».

Реакция [Москвы] совершенно понятная, я думаю, лучшую реакцию могут дать сами крымчане, которые расскажут, что стало причиной для решения Крыма воссоединиться с Российской Федерацией, — цитирует Пескова ТАСС.

О введении на Украине новой памятной даты ранее заявил президент Владимир Зеленский. День крымского сопротивления российской оккупации предполагается отмечать ежегодно 26 февраля.

Вместе с тем, как писал NEWS.ru, украинский лидер признал, что возвращение Крыма в состав Украины — крайне сложная задача, которая не может быть выполнена в обозримом будущем. Тем не менее Зеленский пообещал сделать всё возможное для того, «чтобы над Крымом развевался украинский флаг».