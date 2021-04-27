Песков назвал единственный правильный шаг для Киева по Донбассу

https://static.news.ru/photo/a7362a9c-a73a-11eb-bc4f-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Единственный правильный шаг для Киева по Донбассу — это прямой диалог с ДНР и ЛНР, а также выполнение Минских соглашений. Об этом заявили в Кремле.

Россия не является стороной этого конфликта, и в Москве убеждены, что единственным правильным шагом для урегулирования может быть реализация положений минского комплекса мер, а также налаживание прямого диалога с представителями и руководством двух самопровозглашённых республик, — пояснил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил о необходимости изменения Минских соглашений. Политик считает, что они служат «целям прошлого, а не настоящего», а некоторые их положения нуждаются в большей гибкости, при этом в действующей редакции их реализация практически невозможна.

После этого Госдепартамент США назвал Минские соглашения основой для урегулирования конфликта на юго-востоке Украины. Представитель американской администрации считает, что для того, чтобы они заработали, именно Россия должна выполнить свои обязательства, а также добросовестно работать над прекращением конфликта.

В ДНР считают слова Зеленского об изменении Минских соглашений попыткой уклониться от выполнения договорённостей. Полпред ДНР в контактной группе по Донбассу, глава МИД ДНР Наталья Никонорова подчеркнула, что периодически у Киева заканчиваться запал изобретать иные способы уклонения от своих обязательств, тогда они возвращаются к своему тезису, что соглашения «должны быть гибкими».

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что предложение Зеленского об изменении Минских соглашений является тревожным сигналом. Он пояснил, что механизм этих соглашений нельзя изменить, не положив ему конец.