16+

Рубрики

Медиа

Архив

Европа

Песков назвал единственный правильный шаг для Киева по Донбассу

12:22, 27 апреля 2021
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Единственный правильный шаг для Киева по Донбассу — это прямой диалог с ДНР и ЛНР, а также выполнение Минских соглашений. Об этом заявили в Кремле.

Россия не является стороной этого конфликта, и в Москве убеждены, что единственным правильным шагом для урегулирования может быть реализация положений минского комплекса мер, а также налаживание прямого диалога с представителями и руководством двух самопровозглашённых республик, — пояснил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил о необходимости изменения Минских соглашений. Политик считает, что они служат «целям прошлого, а не настоящего», а некоторые их положения нуждаются в большей гибкости, при этом в действующей редакции их реализация практически невозможна.

После этого Госдепартамент США назвал Минские соглашения основой для урегулирования конфликта на юго-востоке Украины. Представитель американской администрации считает, что для того, чтобы они заработали, именно Россия должна выполнить свои обязательства, а также добросовестно работать над прекращением конфликта.

В ДНР считают слова Зеленского об изменении Минских соглашений попыткой уклониться от выполнения договорённостей. Полпред ДНР в контактной группе по Донбассу, глава МИД ДНР Наталья Никонорова подчеркнула, что периодически у Киева заканчиваться запал изобретать иные способы уклонения от своих обязательств, тогда они возвращаются к своему тезису, что соглашения «должны быть гибкими».

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что предложение Зеленского об изменении Минских соглашений является тревожным сигналом. Он пояснил, что механизм этих соглашений нельзя изменить, не положив ему конец.

Yandex Zen

Самое интересное - в нашем канале Яндекс.Дзен

подписаться
News.ru в соцсетях
Загрузка...
Новости СМИ2
Все фотогалереи

Все видео