Песков: Кремлю ничего не известно об обнаруженных в Румынии обломках БПЛА

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Дмитрий Песков

В Кремле не знают об обнаруженных на территории Румынии обломках БПЛА, сообщил MK.ru со ссылкой на пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова. Части устройства нашли 29 марта на берегу Дуная в населенном пункте Инсула-Маре.

О находке сообщило Министерство обороны Румынии. Сотрудники военного ведомства вместе со специализированными структурами национальной обороны, национальной безопасности и общественного порядка начали расследование инцидента. Они намерены установить, действительно ли обнаружены обломки беспилотника.

Нет, нам ничего не известно, — заявил Песков.

Ранее в Румынии началось строительство крупнейшей в Европе базы НАТО, способной вместить 10 тысяч военных. Румынский эксперт Дорин Попеску убежден, что такое решение принято в связи с продолжением конфликта на Украине, который, по его прогнозам, затянется еще на несколько лет. На строительство базы потребуется €2,5 млрд.

База расположена в округе Констанца, где находится румынский порт на Черном море. Работы ведутся на площади в 2800 гектаров. Инфраструктуру возводят на основе уже существовавшей авиабазы НАТО Михаил Когэлничану. На базе разместят оружейные платформы, взлетно-посадочные полосы, ангары для самолетов, а также магазины, детские сады, школы и больницу.