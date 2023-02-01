«Песик НАТО»: во Франции ответили на слова Макрона о самолетах для ВСУ Французский политик Филиппо назвал Макрона песиком НАТО из-за его слов об истребителях для Украины

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Эммануэль Макрон

Лидер французского движения «Патриоты» Флориан Филиппо высмеял в Twitter президента страны Эммануэля Макрона, допустившего возможность поставок украинской армии истребителей. По его словам, глава государства своими высказываниями напоминает песика, стремящегося угодить НАТО.

Макрон отвечает: «Ничто не запрещено!» Какова его цель? Быть послушным песиком Урсулы (фон дер Ляйен, главы ЕК. — NEWS.ru) и НАТО, правильно?! Нелепо! — написал Филиппо.

Ранее Макрон по итогам переговоров с премьер-министром Нидерландов Марком Рютте заявил, что поставки истребителей украинской армии не исключены. При этом он добавил, что эти самолеты Киев не должен будет применять для ударов по территории России.

Глава Минобороны Франции Себастьян Лекорню в свою очередь отметил, что для Парижа не существует табу в вопросе возможных поставок истребителей Украине. Он добавил, что правительство Франции еще не приняло окончательного решения относительно подготовки украинских пилотов для дальнейших полетов на истребителях и еще обсудит этот момент взаимодействия с Киевом.