Пес с ними: ретривер по кличке Нова потеснит кота Ларри на Даунинг-стрит Поладит ли главный мышелов резиденции британского премьера с питомцем Риши Сунака

Фото: Dinendra Haria/Global Look Press

Ларри, кот с Даунинг-стрит

Главный мышелов Даунинг-стрит, 10, кот Ларри немного волнуется (хотя и старается не подавать вида): его соседом станет золотистый лабрадор-ретривер по кличке Нова — любимая собака нового премьера Британии Риши Сунака. Пока Ларри не делал никаких заявлений на этот счет в своем микроблоге — разве что кот выразил уверенность, что небедствующий господин Сунак станет кормить его от щедрот «икрой и лобстерами». Поладят ли пес и кот на главной политической улице Лондона, где за год меняется уже третий глава правительства?

По мнению экспертов, положению Ларри, который служит главным мышеловом британского кабмина с 2011 года, ничего не угрожает. Нова слишком молода и не искушена в политических интригах. Впервые Сунак, будучи еще канцлером казначейства (фактически министром финансов), представил свою собаку британской общественности в июне 2021 года.

Знакомьтесь, Нова! — гласила подпись под умильной фотографией годовалого пса, выглядывающего из-за рабочего стола политика.

Говорят, что завести щенка очень просили дочки Сунака — Кришна и Анушка. Отец семейства долго сопротивлялся, но в конце концов сдался.

Теперь над собакой воркует весь офис канцлера, — писала The Sun.

Источники издания сообщали, что у Новы «весьма требовательный вкус», она обожает жареную курицу (хотя, конечно, ей далеко до Ларри, который мечтает о лобстерах). А еще пес имеет повышенный уровень доступа к гостайне — его видели спящим в знаменитом красном чемоданчике (red box), в котором британские премьеры и канцлеры казначейства носят секретные документы. К слову, в октябре 2021 года Нова вместе хозяином вычитывала проект британского бюджета, возлежа на рабочем синем диване Сунака, — этот снимок стал популярным в соцсетях. Вид у пса был скучающим, и Сунак выразил надежду, что его соотечественникам бюджет понравится больше, чем Нове.

Фото: Социальные сети

Она станет далеко не первой собакой на Даунинг-стрит, 10. При Борисе Джонсоне там жила девочка джек-рассел-терьер Дилин, которую взяли из приюта. Бедолага родилась с искривленной челюстью и была выброшена на улицу, пока ветеринары не вылечили ее, а Борис Джонсон и его подруга (ныне супруга) Кэрри Саймондс не забрали жить к себе. Кстати, после этой истории на породу джек-расселов в Британии появился большой спрос. Надо сказать, что Дилин и Ларри отлично ладили.

Как известно, Ларри открыто враждовал только с Пальмерстоном — жившим по соседству мышеловом британского внешнеполитического ведомства. Пальмерстон заселился в Форин-офис в 2016 году, с тех пор их не раз видели дерущимися. Члены парламента вели жаркие дебаты о том, кто должен оплачивать ветеринарный счет за лечение Ларри, израненного в уличных боях. Однажды сотрудникам службы безопасности премьерской резиденции пришлось выдворять Пальмерстона с территории Даунинг-стрит, 10. Но в конце коты установили modus vivendi (дипломатическое перемирие).

Напомним, одним из самых известных обитателей Даунинг-стрит, 10, был Нельсон, любимый кот сэра Уинстона Черчилля. Он был настоящим уличным бродягой с неукротимым нравом, чем и подкупил премьер-министра. Однажды Черчилль увидел, как бесстрашно кот гоняет собак возле Британского адмиралтейства, и взял жить к себе во время войны. Имя он получил в честь знаменитого адмирала Горацио Нельсона, разбившего войска Наполеона в Трафальгарском сражении. Один из популярных мифов — будто Нельсон присутствовал на всех заседаниях кабинета министров в военное время (на самом деле Нельсон удостаивал посещением лишь некоторые из них). Зато кот прекрасно знал, что при вое сирен надо спускаться в бомбоубежище, где спасался от нацистских авианалетов вместе с хозяином.