Первыми Грецию смогут посетить туристы из Восточной Европы

https://static.news.ru/photo/c5b13e46-9b45-11ea-bb7e-fa163e074e61_660.jpg Фото: Agenturfoto via imago-images.de/Global Look Press

Греция начнёт принимать иностранных туристов с 1 июля. Предполагается, что первыми курорты страны смогут посетить отдыхающие из Болгарии и Сербии.

Восстановление турпотока будет происходить поэтапно. Соответствующие двусторонние переговоры с другими государствами Афины уже ведут. В частности, обсуждается возобновление сообщения с Германией, Израилем, Кипром

От туристов не будут требовать справки об отсутствии коронавируса и не станут помещать на карантин. Тестировать отдыхающих по прилёту будут выборочно.

Отельеры заверили, что все гостиницы соответствуют санитарным нормам. Их персонал тестируется на COVID-19. Во всех отелях будут дежурить врачи как для сотрудников, так и для туристов. Цены на проживание владельцы гостиниц повышать не планируют.

Внутренний туризм для местных жителей в Греции уже разрешён. Самым безопасным видом отдыха считается яхтинг, сообщает РИА Новости.

Ранее NEWS.ru писал, что в Греции открылись более 500 пляжей. Однако число загорающих ограничивается. Допускается присутствие не более 40 человек на площади в 1 квадратный километр.