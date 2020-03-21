https://static.news.ru/photo/2092c648-6c45-11ea-b0eb-fa163e074e61_660.jpg Фото: Panoramic/Keystone Press Agency/Global Look Press

Во Франции зарегистрирована первая смерть врача, заразившегося коронавирусом.

Министр здравоохранения страны Оливье Веран заявил, что ему стало известно о смерти медика в одной из больниц. По его словам, это является первым официальным случаем смерти медработника. Министр отказался сообщать личность умершего и подробности инцидента.

Мэр города Компьень Филипп Марини написал на своей странице в Facebook о гибели в больнице города врача-реаниматолога. Он призвал всех жителей города почтить его память минутой молчания. Вечером 21 марта пользователь с ником HR Razaf в Facebook разместил фотографию врача. Он пояснил, что мужчина является его отцом. Он вернулся с Мадагаскара, позже у него были обнаружены признаки заболевания, и медик умер, написал HR Razaf.

NEWS.ru писал, что более 80% жителей Франции обеспокоены ситуацией с коронавирусом. Социологи из службы Ifop заявили, что ни одна из эпидемий ещё не вызывала такого резонанса в обществе. 64% французов считают, что правительство скрывает некоторую информацию, 71% респондентов полагают, что меры противодействия коронавирусу были приняты в стране слишком поздно.

Ранее руководитель Генеральной дирекции здравоохранения страны Жером Соломон назвал ситуацию с коронавирусом в стране «очень тревожной». Парламент Франции 22 марта 2020 года поддержал законопроект о введении чрезвычайного положения.

Всего коронавирусом во Франции заразились 14 485 человек, излечились 562, скончались 12. В России зарегистрировано 367 случаев заражения, выздоровели 18 пациентов.