Первый вице-премьер Чехии рассказал, почему не приедет в Россию

Первый вице-премьер и глава МВД Чехии Ян Гамачек не сможет посетить Москву 19 апреля из-за участия в заседании правительства. В российской столице должны были пройти переговоры о получении республикой препарата «Спутник V» от коронавируса.
По поводу мой поездки в Москву — вчера мы с премьером [Чехии Андреем Бабишем] договорились, что в понедельник необходимо моё участие в заседании правительства [республики], — написал политик на своей странице в Twitter.
Издание Mlada fronta Dnes утверждает, что Гамачек отказался от поездки по наставлению Бабиша, который рекомендовал воздержаться от этой поездки.
Ранее в Чехии ушёл в отставку министр иностранных дел Томаш Петржичек, который выступал против поставок в страну российской вакцины «Спутник V». На отставке политика давно настаивал президент страны Милош Земан. Он был недоволен, что министр выступает за исключение компаний из Китая и России из тендера на строительство нового энергоблока АЭС «Дукованы» якобы из-за угрозы безопасности страны.
Как писал NEWS.ru, в Чехии половина желающих привиться от коронавирусной инфекции выбрали «Спутник V». Они считают, что лучше использовать незарегистрированный в стране российский препарат, чем ждать очереди на иностранную вакцину.