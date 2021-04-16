Первый вице-премьер Чехии рассказал, почему не приедет в Россию

https://static.news.ru/photo/be2f7708-9f60-11eb-9d95-96000091f725_660.jpg Ян Гамачек Фото: facebook.com/hamacekjan

Первый вице-премьер и глава МВД Чехии Ян Гамачек не сможет посетить Москву 19 апреля из-за участия в заседании правительства. В российской столице должны были пройти переговоры о получении республикой препарата «Спутник V» от коронавируса.

По поводу мой поездки в Москву — вчера мы с премьером [Чехии Андреем Бабишем] договорились, что в понедельник необходимо моё участие в заседании правительства [республики], — написал политик на своей странице в Twitter.

Издание Mlada fronta Dnes утверждает , что Гамачек отказался от поездки по наставлению Бабиша, который рекомендовал воздержаться от этой поездки.

K mÃ© plÃ¡novanÃ© cestÄ do Moskvy - vÄera jsme se s panem premiÃ©rem dohodli, Å¾e je nutnÃ¡ mÃ¡ ÃºÄast na pondÄlnÃ­m jednÃ¡nÃ­ vlÃ¡dy. — Jan HamÃ¡Äek (@jhamacek) April 17, 2021

Ранее в Чехии ушёл в отставку министр иностранных дел Томаш Петржичек, который выступал против поставок в страну российской вакцины «Спутник V». На отставке политика давно настаивал президент страны Милош Земан. Он был недоволен, что министр выступает за исключение компаний из Китая и России из тендера на строительство нового энергоблока АЭС «Дукованы» якобы из-за угрозы безопасности страны.

Как писал NEWS.ru, в Чехии половина желающих привиться от коронавирусной инфекции выбрали «Спутник V». Они считают, что лучше использовать незарегистрированный в стране российский препарат, чем ждать очереди на иностранную вакцину.