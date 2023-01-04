Первый танкер со сжиженным природным газом прибыл из США в Германию

Фото: Danil Shamkin/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

В Германию прибыл первый танкер из США со сжиженным природным газом, передает ТАСС со ссылкой на энергетическую компанию RWE. Танкер пришвартовался в Вильгельмсхафене, где недавно специально для этих целей открыли новый плавучий терминал.

Там топливо переведут в газообразное состояние и отправят в газопроводную сеть. В общей сложности по контракту с американской фирмой Sempra Infrastructure Германия получит 2,25 миллиона тонн за год.

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