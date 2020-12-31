Первый случай заражения новым штаммом COVID-19 выявили во Франции

https://static.news.ru/photo/e43a9518-4b91-11eb-a884-fa163e074e61_660.jpg Фото: Vincent Isore/Keystone Press Agency/Global Look Press

Врачи во Франции выявили первый в стране случай заражения новой мутацией коронавируса. COVID-19 выявили у мужчины, вернувшегося из ЮАР.

По данным Департамента здравоохранения страны, новый штамм нашли у человека, проживающего в департаменте Верхний Рейн недалеко от границы со Швейцарией. Мужчина выявил у себя симптомы коронавируса и сдал тест в одной из швейцарских лабораторий.

После дополнительного исследования медики выяснили, что он заразился штаммом 501.V2, из-за которого в ЮАР началась новая волна распространения коронавируса.

Сейчас пациент не чувствует симптомов заболевания и находится на самоизоляции. Он не контактировал с другими людьми без средств индивидуальной защиты после заражения, передаёт BFM TV.

Ранее в Японии был зафиксирован один случай заражения новым штаммом коронавирусной инфекции, завезённый в страну из ЮАР. До этого инфекцией заразились шесть человек, побывавших в Великобритании. В связи с этим Япония 25 декабря объявила о закрытии авиасообщения с ЮАР, а затем власти приостановили въезд в страну иностранных граждан из всех стран мира.

Новый тип коронавируса был обнаружен в Британии в сентябре. Мутация также была выявлена в Австралии, Дании, Италии и ЮАР. Пока нет данных о том, появился ли вирус изначально в Великобритании или был завезён извне. В ВОЗ поспешили заверить, что новая мутация коронавируса не представляет большей опасности для человека, но может являться более заразной. После этой информации около 20 стран приостановили авиасообщение с Великобританией.

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил, что увеличение числа заболевших коронавирусом в Британии связано с новым штаммом вируса, который на 70% заразнее. Британские власти с 19 декабря ввели в Лондоне и на юго-востоке Англии максимальный уровень угрозы распространения вируса. Перестали работать магазины, не торгующие предметами первой необходимости, спортзалы и парикмахерские. Ранее были закрыты рестораны, пабы и кафе, писал NEWS.ru.