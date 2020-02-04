Министр здравоохранения Бельгии Мэгги де Блок сообщила, что в стране выявлен первый случай заражения коронавирусом.
Он был найден в организме женщины, вернувшейся на родину из Китая в составе группы из девяти человек вечером 2 февраля. Все репатриированные по прибытии были помещены в военный госпиталь, медики взяли у них анализы,
Состояние заражённой оценивается как стабильное, пациентку перевели в университетскую клинику Сен-Пьер в Брюсселе.
Как писал NEWS.ru, жертвами нового типа коронавируса стали 427 человек.
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