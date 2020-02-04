https://static.news.ru/photo/5ff7f41c-4723-11ea-b01f-fa163e074e61_660.jpg Фото: Reporters/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Министр здравоохранения Бельгии Мэгги де Блок сообщила, что в стране выявлен первый случай заражения коронавирусом.

Он был найден в организме женщины, вернувшейся на родину из Китая в составе группы из девяти человек вечером 2 февраля. Все репатриированные по прибытии были помещены в военный госпиталь, медики взяли у них анализы, уточняет Le Soir.

Состояние заражённой оценивается как стабильное, пациентку перевели в университетскую клинику Сен-Пьер в Брюсселе.

Как писал NEWS.ru, жертвами нового типа коронавируса стали 427 человек.