Врачи Финляндии диагностировали заражение коронавирусом у китайской туристки. Это первый случай выявления заболевания в стране.
32-летняя жительница Уханя сама обратилась к медикам после появления первых симптомов,
Накануне вирусолог Михаил Щелканов заявил, что риск появления коронавируса на территории России очень высок. По его словам, ситуация осложняется из-за того, что возникают случаи заражения в китайских провинциях, которые граничат с российскими регионами.
О вспышке пневмонии нового типа стало известно 31 декабря 2019 года. Очаг эпидемии находится в китайском городе Ухань. По последним данным, новым типом коронавируса заразились более 4,5 тысячи человек. Самое большое количество заболевших выявлено в Хубэе — 2,7 тысячи инфицированных.
Как писал NEWS.ru, распространение коронавируса в Китае пойдёт на спад только в феврале. Об этом заявил ведущий эпидемиолог Центра по контролю и профилактике заболеваний Китая Цзэн Гуан.
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