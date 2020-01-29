https://static.news.ru/photo/4f17cb4a-42b4-11ea-8605-fa163e074e61_660.jpg Фото: Sonja Jordan/imageBROKER.com/Global Look Press

Врачи Финляндии диагностировали заражение коронавирусом у китайской туристки. Это первый случай выявления заболевания в стране.

32-летняя жительница Уханя сама обратилась к медикам после появления первых симптомов, передаёт Yle. Инцидент произошёл в городе Ивало.

Накануне вирусолог Михаил Щелканов заявил, что риск появления коронавируса на территории России очень высок. По его словам, ситуация осложняется из-за того, что возникают случаи заражения в китайских провинциях, которые граничат с российскими регионами.

О вспышке пневмонии нового типа стало известно 31 декабря 2019 года. Очаг эпидемии находится в китайском городе Ухань. По последним данным, новым типом коронавируса заразились более 4,5 тысячи человек. Самое большое количество заболевших выявлено в Хубэе — 2,7 тысячи инфицированных.

Как писал NEWS.ru, распространение коронавируса в Китае пойдёт на спад только в феврале. Об этом заявил ведущий эпидемиолог Центра по контролю и профилактике заболеваний Китая Цзэн Гуан.