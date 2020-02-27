Фото: Cindy Miller Hopkins/Global Look Press

Коронавирус диагностировали у жителя Эстонии, вернувшегося в Европу из Ирана вечером 26 февраля. Инфицированный не является гражданином прибалтийского государства, сообщил министр социальных дел Танель Кийк.

Пациента изолировали от общества в целях предотвращения распространения COVID-19.

По моей информации, речь идёт о гражданине Ирана, — заявил министр в эфире утреннего шоу Terevisioon на телеканале ETV.

Как уточняет rus.err.ee, остальную информацию по ситуации с новым типом коронавируса власти Эстонии намерены предоставить на пресс-конференции.

Ранее NEWS.ru писал, что из-за вспышки COVID-19 в Иране МИД РФ рекомендовал россиянам воздержаться от поездок в эту страну.

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