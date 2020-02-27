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Медики Дании сообщили о первом случае заражения коронавирусом нового типа в стране. Инфицированным оказался мужчина, который недавно вернулся с отдыха на горнолыжном курорте на севере Италии.

В настоящее время заболевший находится на домашнем карантине, пишет Reuters. По последним данным, жертвами нового типа коронавируса стали более 2800 человек, заразились свыше 82 тысяч человек. Накануне о первых случаях...