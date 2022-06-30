Первый случай оспы обезьян выявили на популярном у россиян курорте Первый случай оспы обезьян выявили в Турции

Фото: Zaruba Ondrej/CTK/Global Look Press

В Турции зафиксировали первый случай заражения оспой обезьян, написал на своей странице в Twitter министр здравоохранения республики Фахретин Коджа. Он отметил, что пациент страдает иммунодефицитом, медики изолировпли, чтобы предупредить распространение инфекции.

Оспа обезьян была обнаружена у одного из наших пациентов. Больной 37 лет, имеет дефицит иммунной системы. Он в изоляции... Других случаев не выявлено. Как мы знаем, это заболевание передается не воздушно-капельным путем, а при тесном физическом контакте, — сказал Коджа.

По данным ВОЗ, в мире с начала года было выявлено 2103 лабораторно подтвержденных случая заражения оспой обезьян. К летальному исходу привел лишь один из них. Отмечается, что заболевание выявлено в 42 странах. Специалисты пояснили, что нынешняя вспышка продолжает затрагивать прежде всего мужчин, имевших недавние интимные связи с несколькими партнерами.

На сегодняшний день лидером в антирейтинге заболеваемости обезьяньей оспой является Великобритания, где было зафиксировано 524 случая. На втором месте Испания — 313. Тройку замыкает Германия — 263. Далее идут Португалия — 241, Канада — 159, Франция — 125, Нидерланды — 80, США — 72, Италия — 68 и Бельгия — 52. В остальных 32 странах число подтвержденных случаев не превышает пятидесяти. Летальный исход при этом зарегистрирован в Нигерии.