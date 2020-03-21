https://static.news.ru/photo/c8de27fc-6c86-11ea-bb2b-fa163e074e61_660.jpg Ил-76 Фото: Facebook

Первый самолёт Ил-76 российских ВКС, на борту которого находились вирусологи и специальное оборудование для борьбы с коронавирусом нового типа, приземлился в Италии.

Минобороны РФ сообщает о том, что в самолёте были военные специалисты со специальным оборудованием для диагностики вируса и дезинфекции пространства. Самолёт сделал посадку на авиабазе ВВС Италии «Практик де Маре», отмечает РИА Новости.

Первый самолёт Ил-76 военно-транспортной авиации ВКС России с передовой группой российских военных специалистов и оборудованием для диагностики и проведения дезинфекционных мероприятий прибыл на авиабазу ВВС Италии «Практик де Маре» (30 километров юго-западнее г. Рим, Италия, — приводит сообщение ведомства агентство.

Посольство России в Италии сообщило о том, что чрезвычайный и полномочный посол России в Италии Сергей Разов, министр иностранных дел Италии Луиджи Ди Майо и начальник штаба обороны Италии, генерал Энцо Вецярелли собрались, чтобы обсудить ситуацию.

Ранее NEWS.ru писал о том, что глава МИД Италии Луиджи Ди Майо отправился на военный аэродром недалеко от Рима, чтобы встречать российские ИЛ-76 со специалистами из РФ на борту, которые будут помогать итальянцам бороться с пандемией коронавируса. Он сообщил, что всего ожидается девять самолётов из России.