Первый президент Украины Кравчук назвал способ «остановить» Россию

https://static.news.ru/photo/6fa97da0-a1cc-11ea-aeb1-fa163e074e61_660.jpg Леонид Кравчук Фото: Serg Glovny/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Первый президент Украины Леонид Кравчук заявил, что полная политическая и экономическая изоляция России может «остановить агрессивные дела Москвы в мире».

Бывший украинский лидер отметил, что подобные ограничительные меры в отношении конкретных лиц или структур в России не являются санкциями.

Полная изоляция политическая и дипломатическая России, полная изоляция экономически-финансовая — счета, банки, расчёты, — цитирует RNS слова политика.

При этом он добавил, что нельзя решать спор с Россией с помощью военных действий. Это может привести к ядерной войне.

Кроме того, Кравчук выступил с критикой в адрес европейских лидеров. По его словам, некоторые страны ЕС говорят о необходимости санкций против России, но при этом они продвигают «Северный поток — 2».

«Северный поток — 2» предполагает строительство двух ниток трубопровода общей мощностью 55 млрд кубометров в год. Они протянутся от побережья России через Балтийское море до Германии. Коммуникации также пройдут через Финляндию, Швецию и Данию. На данное время газопровод построен примерно на 93%.

Как писал NEWS.ru, в Кремле негативно восприняли сообщения о планах США ввести новые санкции в отношении газопровода «Северный поток — 2». Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил, что на планы строительства это никак не повлияет, а станет лишь очередным проявлением недобросовестной конкуренции со стороны американцев.