https://static.news.ru/photo/729c072e-5fde-11ea-b69a-fa163e074e61_660.jpg Фото: Marcel Kusch/dpa/Global Look Press

Члены Марксистско-ленинской партии Германии добились разрешения поставить памятник советскому революционеру Владимиру Ленину. Это будет первый монумент на западе страны.

6 марта суд города Гельзенкирхен отменил запрет властей Гельзенкирхена на возведение памятника. Скульптура высотой 2 метра 15 сантиметров появится в городе 14 марта, сообщает Deutsche Welle.

Марксистско-ленинская партия Германии была создана в 1982 году. Её члены исповедуют учения Карла Маркса, Фридриха Энгельса, Владимира Ленина, Иосифа Сталина, а также Мао Цзэдуна. В 2005 году она участвовала в федеральных выборах, где набрала 0,1% голосов.

Ранее NEWS.ru писал, что депутат Государственной думы Виталий Милонов предложил снести Мавзолей Ленина. По его словам, он «отвлекает нормальных людей от катания на коньках на Красной площади». Депутат считает, что вождя мирового пролетариата нужно «закопать в землю по-человечески». Он назвал членов Коммунистической партии «сектантами» за желание «хранить тело для всеобщего обозрения».

Российский президент Владимир Путин выступил против выноса тела Ленина из Мавзолея. Путин считает, что Ленин был не политиком, а революционером.