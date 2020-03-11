https://static.news.ru/photo/965afd92-63c0-11ea-b967-fa163e074e61_660.jpg Фото: Cadu Rolim/Keystone Press Agency/Global Look Press

Первый случай смерти от нового типа коронавируса зафиксировали в Ирландии.

Пациент с диагнозом COVID-19 скончался в Ирландии. Это первая смерть от COVID-19, зафиксированная в Ирландии, — передаёт РИА Новости со ссылкой на сообщение правительства страны.

Всего, по последним данным, в Ирландии зарегистрированы 34 случая заражения коронавирусом.



Вспышка неизвестного заболевания была зафиксирована в китайской Ухани 31 декабря 2019 года. Позже новый коронавирус получил название СOVID-19. Он распространился по всем континентам, кроме Антарктиды. По данным на 11 марта, во всём мире заболели более 119 тысяч человек, умерли 4284 человека, вылечились свыше 65 тысяч человек.

В России с начала распространения инфекции коронавирус был выявлен у 20 человек. В Москве COVID-19 заразились 8 человек, в Казани и Липецке — по 3, в Забайкальском крае, Тюменской области, Санкт-Петербурге, Нижнем Новгороде, Белгороде и Калининграде — по 1 человеку, писал NEWS.ru.