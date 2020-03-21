Фото: Виктор Лисицын/Global Look Press

На территории Финляндии врачи зафиксировали первую смерть пациента, заражённого коронавирусом нового типа.

Скончался пожилой человек, живущий в больничном округе Хельсинки и Уусимаа.

Это первая смерть в Финляндии из-за коронавирусной инфекции, — отметили в Национальном институте здравоохранения и социального развития (THL).

Всего в стране насчитывают 521 случай заражения, передаёт РИА Новости.

По информации на 21 марта, в мире коронавирусом нового типа заразились 277 736 человек, 11 513 скончались, а 91 096 пациентов выздоровели.

Как ранее писал NEWS.ru, первая жертва коронавируса нового типа зарегистрирована в Парагвае. Пациент находился несколько дней в реанимации.

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