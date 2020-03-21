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Число случаев заражения новой коронавирусной инфекцией в Испании за сутки увеличилось на 4946 человек. Об этом заявили СМИ страны со ссылкой на министерство здравоохранения.

За сутки скончались 324 человека, общее число погибших достигло 1326 человек. Выздоровели — 2125. Всего на вечер пятницы, 20 марта, в Испании было зарегистрировано 19 980 случаев заражения, сообщает ТАСС....