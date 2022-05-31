Украинские военные решили эвакуироваться из Северодонецка Первый канал сообщил, что командование ВСУ приказало военным эвакуироваться из Северодонецка

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Украинским военным, находящимся в Северодонецке, приказали уйти из города, сообщила корреспондент Первого канала Ирина Куксенкова в своем Telegram-канале. По её данным, ВСУ хотят сохранить жизни личного состава. Военные уже приступили к эвакуации, добавила она.

ВСУ приступили к выполнению приказа командования по эвакуации из Северодонецка для сохранения жизней личного состава. Все поставленные задачи выполнены, — написала Куксенкова.

Силы ЛНР ведут наступление в направлении Северодонецка и Лисичанска с начала марта. Взятие населенных пунктов осложняется тем, что ВСУ организовали в них глубокоэшелонированную оборону. Также там расположены несколько крупных химических предприятий.

Ранее глава ЛНР Леонид Пасечник заявил о взятии трети Северодонецка. Бои, по его словам, идут в городской застройке и наступление проходит не так быстро, как хотелось бы.

В свою очередь бывший министр обороны ДНР Игорь Стрелков заявил NEWS.ru об отсутствии стратегического перелома в действиях на Украине, несмотря на потери украинских войск и продвижение российских. По его словам, существенной проблемой в ближайшее время может стать так называемая вторая линия обороны ВСУ на участке Соледар — Артёмовск. В Соледаре существует целый подземный город со складами вооружений, и штурм его по этой причине может затянуться.