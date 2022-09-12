Убийство замглавы ВГА Каховки оказалось инсценировкой ФСБ ФСБ инсценировала смерть Виталия Гуры, чтобы спасти его от покушения СБУ

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Заместитель главы администрации Каховского района Херсонской области Виталий Гура заявил в эфире Первого канала, что его убийство являлось инсценировкой ФСБ России. По его словам, это было сделано, чтобы обезопасить чиновника от реального покушения, которое готовила СБУ.

Наши спецслужбы раскрыли детали операции по спасению заместителя главы Новой Каховки Виталия Гуры. Месяц назад появилась информация о гибели чиновника. Но все это оказалось инсценировкой, чтобы нарушить планы Киева, который готовил покушение, — говорится в сообщении.

6 августа глава ВГА Новой Каховки Владимир Леонтьев сообщил, что Гур скончался в результате покушения. Он добавил, что Гур был жив в госпитале, однако врачи не смогли его спасти.

Утром 6 августа на Гура якобы напали неизвестные около дома и расстреляли из пистолета. Отмечается, что он был госпитализирован в одну из крымских больниц и находился в тяжелом состоянии. Сообщения о его смерти поначалу опровергал замглавы ВГА Херсонской области Кирилл Стремоусов. Он заявлял, что Гур после покушения находится в реанимации.