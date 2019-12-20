Первый энергоблок Запорожской атомной электростанции подключили к сети после завершения планового капитального ремонта.
По данным пресс-службы оператора АЭС Украины компании «Энергоатом», энергоблок
В настоящее время завершения ремонта ждут ещё пять энергоблоков. Специалисты не нашли нарушений в работе основного оборудования и не фиксировали превышение радиационного фона.
Ранее NEWS.ru писал, что первая атомная теплоэлектростанция «Академик Ломоносов» 19 декабря начала подавать электроэнергию для изолированной сети Чаун-Билибинского узла на Чукотке. Историческое событие для региона стало символичным — после пуска объекта зажглась новогодняя ёлка в городе Певеке.
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