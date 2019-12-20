https://static.news.ru/photo/3ee565c8-23cb-11ea-9430-fa163e074e61_660.jpg Фото: npp.zp.ua

Первый энергоблок Запорожской атомной электростанции подключили к сети после завершения планового капитального ремонта.

По данным пресс-службы оператора АЭС Украины компании «Энергоатом», энергоблок заработал 20 декабря в 19:59 (20:59 мск).

В настоящее время завершения ремонта ждут ещё пять энергоблоков. Специалисты не нашли нарушений в работе основного оборудования и не фиксировали превышение радиационного фона.

Ранее NEWS.ru писал, что первая атомная теплоэлектростанция «Академик Ломоносов» 19 декабря начала подавать электроэнергию для изолированной сети Чаун-Билибинского узла на Чукотке. Историческое событие для региона стало символичным — после пуска объекта зажглась новогодняя ёлка в городе Певеке.