https://static.news.ru/photo/31ba0ae8-2ef2-11ea-957c-fa163e074e61_660.jpg Фото: cez.cz

Первый энергоблок чешской АЭС «Темелин», расположенной на юге страны, вывели на полную мощность после остановки 24 декабря 2019 года. На объекте ремонтировали систему охлаждения генератора вне ядерной части станции, рассказал представитель дирекции предприятия Марек Свитак.

К инженерным работам привлекли 80 специалистов. Временное отключение реактора не повлияло на электроснабжение потребителей. Они получали энергоресурс из других источников, пишет ТАСС.

АЭС «Темелин» — крупнейший поставщик электричества в Чехии (20% от общего потребления). На станции действуют два энергоблока ВВЭР-1000 общей мощностью 2160 МВт.

Ранее NEWS.ru сообщал, что третий энергоблок Южно-Украинской АЭС отключили от сети из-за срабатывания системы автоматической защиты. Причины инцидента выясняют сотрудники предприятия.

По словам представителей станции, радиационная, противопожарная и экологическая обстановка вокруг объекта остаётся в пределах допустимых значений.