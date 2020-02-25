Служба здравоохранения Каталонии зафиксировала первый случай заболевания коронавирусом на территории женералитета.
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Ранее NEWS.ru писал, что случай заражения новым коронавирусом впервые зафиксировали ещё в одной области Италии — Лигурии. Как сообщил губернатор Джованни Тоти, речь идёт о 72-летней женщине, которая находилась в гостинице в городе Алассио.
С вечера 24 февраля в республике было зарегистрировано 40 новых случаев заражения COVID-19. Общее число инфицированных возросло до 272 человек. Жертвами коронавируса в европейской стране стали семь человек. Шесть летальных исходов были зафиксированы в регионе Ломбардия, ещё один — в Венето.
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