https://static.news.ru/photo/2611e172-57e0-11ea-8e66-fa163e074e61_660.jpg Фото: carlos sanchez/imageBROKER.com/Global Look Press

Служба здравоохранения Каталонии зафиксировала первый случай заболевания коронавирусом на территории женералитета.

Об этом сообщает издание Pais. Таким образом, число инфицированных пациентов на территории Испании возросло до четырёх.

Ранее NEWS.ru писал, что случай заражения новым коронавирусом впервые зафиксировали ещё в одной области Италии — Лигурии. Как сообщил губернатор Джованни Тоти, речь идёт о 72-летней женщине, которая находилась в гостинице в городе Алассио.

С вечера 24 февраля в республике было зарегистрировано 40 новых случаев заражения COVID-19. Общее число инфицированных возросло до 272 человек. Жертвами коронавируса в европейской стране стали семь человек. Шесть летальных исходов были зафиксированы в регионе Ломбардия, ещё один — в Венето.