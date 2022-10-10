Первый белорусский ноутбук поступит в серийное производство в ноябре

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Первый белорусский ноутбук, собранный на заводе «Горизонт», поступит в массовое и серийное производство в ноябре этого года. Об этом в прямом эфире телеканала СТВ сообщил генеральный директор холдинга Юрий Предко.

Серийное и массовое производство начнется в ноябре. Мы уже получили и заключили контракты, заказы. Сегодня мы создали программы первого уровня. И они установлены будут на компьютерах, — рассказал Предко.

Глава холдинга «Горизонт» добавил, что также в производство будут запущены электронный блок, мини-компьютер и мониторы. Большинство новинок можно будет увидеть на прилавках к концу года. На предприятии перестроена политика продаж: все готовится только под заказ, ничего из продукции не отправляется на склады.

Мы производим в месяц и продаем больше 200 тысяч телевизоров. Раньше в год делали 200 тысяч, а сегодня в месяц, — пояснил глава предприятия.

На многие продукты «Горизонта» с прошлого года снизилась отпускная цена. Так, телевизоры подешевели на 15%.

Ранее сообщалось, что российское правительство утвердило новое положение о государственной аккредитации отечественных компаний, работающих в области информационных технологий.