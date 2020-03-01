https://static.news.ru/photo/d9c83b66-5c73-11ea-bf06-fa163e074e61_660.jpg Фото: Egon Bömsch/imageBROKER.com/Global Look Press

На территории Португалии выявили первые случаи заражения коронавирусом. В настоящее время известно о двух заболевших. Их направили в больницу города Порту.

Данную информацию обнародовали португальские СМИ в понедельник, 2 марта.

Исходя из имеющихся сведений, один из заразившихся ранее посещал Италию. Другой заболевший некоторое время назад был на территории Испании, передаёт еженедельник Sabado .

Эпидемия началась в Китае в конце декабря 2019 года. К 2 марта она затронула более 89 тысяч человек по всему миру. Инфекция уже унесла жизни более 3 тысяч заболевших. Выздороветь удалось более чем 45 тысячам пациентов.

Как ранее писал NEWS.ru, Всемирная организация здравоохранения признала эффективность принимаемых Россией мер по борьбе с коронавирусом.