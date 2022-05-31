В Европе зафиксировали новые случаи оспы обезьян В Венгрии и Норвегии выявили первые случаи заражения оспой обезьян

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Медики зафиксировали первые случаи заражения оспой обезьян в Венгрии и Норвегии. В странах выявлено по одному инфицированному. Норвежский институт общественного здравоохранения (FHI) решил не раскрывать данные о заболевшем, в том числе и место, откуда он вернулся в страну. В Венгрии же известно, что заболел 38-летний мужчина, сообщает местное издание Delmagyar.

Норвежский институт общественного здравоохранения сегодня получил информацию о подтвержденном случае обезьяньей оспы в округе Викен. Образцы были проанализированы в Университетской больнице Осло, — говорится в сообщении FHI.

По словам представителя норвежского Минздрава Хелены Ниеми Эйде, в стране были готовы к появлению первых инфицированных, поэтому FHI разработал процедуры и рекомендации по оперативному реагированию.

Главный врач Венгрии Сесилия Мюллер объявила, что в стране выявлен случай заражения обезьяньей оспой. По ее словам, инфекцию подхватил 38-летний мужчина. Подробности не уточняются.

Первый случай заражения оспой обезьян был обнаружен в Великобритании 7 мая. Предполагалось, что пациент заразился во время поездки в Нигерию. Лидером в антирейтинге заболеваемости инфекцией стала Испания. На сегодняшний день медики зафиксировали заразившихся оспой обезьян в Бельгии, Франции, Италии, Португалии, Швеции и ряде других стран.