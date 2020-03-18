https://static.news.ru/photo/4e6f022a-68e9-11ea-bfa8-fa163e074e61_660.jpg Фото: Felix Kästle/dpa/Global Look Press

Инфицированная COVID-19 пациентка скончалась в Молдавии. Об этом сообщила министр здравоохранения страны Виорика Думбрэвяну.

Речь идёт о 61-летней женщине, находившейся в критическом состоянии после возвращения из Италии. Она не соблюдала режим самоизоляции и не сразу обратилась за медицинской помощью. Заражённая коронавирусом была подключена к аппарату искусственной вентиляции лёгких, у пациентки были хронические заболевания.

Мы боролись за её жизнь четыре дня и четыре ночи, но, к сожалению, сегодня в 02:45 (03:45 мск) она скончалась, — заявил директор Республиканской клинической больницы.

В Молдавии из-за пандемии коронавируса действует режим чрезвычайной ситуации. Он был введён 17 марта на 60-дневный срок, писал NEWS.ru.