65-летний житель города Херцег-Нови стал первой жертвой коронавируса в Черногории. Мужчина скончался в госпитале столицы страны Подгорицы.
Как сообщил директор черногорского Клинического центра Евто Эракович, у пациента было хроническое лёгочное заболевание.
В балканской стране, где проживает около 620 тысяч человек, зарегистрированы 22 случая заражения COVID-19,
Ранее NEWS.ru писал, что в США коронавирус диагностировали сотруднику Секретной службы. В последнее время он не контактировал с коллегами, заражённый находится в изоляции.
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