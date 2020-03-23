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Причиной высокой смертности инфицированных коронавирусом в Италии стало не только большое число пожилого населения, но и специфика тестирования на инфекцию. Об этом заявил помощник генерального директора Всемирной организации здравоохранения Брюс Эйлвард.

По его словам, первоначально, когда случилась вспышка заболевания в Ломбардии, тесты проводили всем, кто контактировал с заболевшими. Позже из-за нехватки материалов их стали проводить только тем, у кого были наиболее...