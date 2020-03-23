Фото: Sebastian Gollnow/dpa/Global Look Press

65-летний житель города Херцег-Нови стал первой жертвой коронавируса в Черногории. Мужчина скончался в госпитале столицы страны Подгорицы. 

Как сообщил директор черногорского Клинического центра Евто Эракович, у пациента было хроническое лёгочное заболевание. 

В балканской стране, где проживает около 620 тысяч человек, зарегистрированы 22 случая заражения COVID-19, передаёт Reuters.

Ранее NEWS.ru писал, что в США коронавирус диагностировали сотруднику Секретной службы. В последнее время он не контактировал с коллегами, заражённый находится в изоляции.

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