В Вене в больнице имени Франца-Иосифа скончался 69-летний мужчина, заражённый COVID-19. Это первый летальный исход среди пациентов с коронавирусом в Австрии.
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Для предотвращения дальнейшего распространения коронавируса в госпиталях Вены запретят навещать больных. Кроме того, в медицинских учреждениях сведут к минимуму проведение операций.
Как писал NEWS.ru, Австрийские железные дороги приостановили все пассажирские перевозки с Италией из-за пандемии вируса нового типа.
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