https://static.news.ru/photo/dd53597a-644b-11ea-b108-fa163e074e61_660.jpg Фото: photonews.at/Georges Schneider v/Global Look Press

В Вене в больнице имени Франца-Иосифа скончался 69-летний мужчина, заражённый COVID-19. Это первый летальный исход среди пациентов с коронавирусом в Австрии.

Как уточняет Krone, житель австрийской столицы недавно вернулся из Италии. У умершего было хроническое заболевание.

Для предотвращения дальнейшего распространения коронавируса в госпиталях Вены запретят навещать больных. Кроме того, в медицинских учреждениях сведут к минимуму проведение операций.

Как писал NEWS.ru, Австрийские железные дороги приостановили все пассажирские перевозки с Италией из-за пандемии вируса нового типа.