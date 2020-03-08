Сразу два пациента умерли от коронавируса в Германии 9 марта 2020 года. До этого летальные исходы в ФРГ не фиксировали,
Число подтверждённых случаев заражения коронавирусом в республике за сутки увеличилось на 265 человек и достигло 1112.
Согласно данным научно-исследовательского Института имени Роберта Коха, больше всего заражённых — 484 — зарегистрировано в западной федеральной земле Северный Рейн — Вестфалия. Следом по количеству больных идут Бавария и Баден-Вюртемберг.
По словам представителей института, в настоящее время риск заражения находится на умеренном уровне.
Ранее NEWS.ru писал, что вирус COVID-19 продолжает распространяться. В настоящее время заболевание зарегистрировано в 101 стране мира.
Всего число заражённых превысило 110 тысяч человек, умерли 3,8 тысячи, выздоровели более 62 тысяч пациентов.
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