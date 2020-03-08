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Если президент Турции Реджеп Эрдоган хочет пересмотра Совместной декларации с ЕС по миграции, он должен отвести беженцев, осаждающих греческую границу в Эвросе. Об этом заявил глава правительства Греции Кириакос Мицотакис.

Глава кабмина также призвал Эрдогана рассмотреть возможность совместного патрулирования с целью контроля за потоком мигрантов на турецкой стороне границы. Кроме того, он настаивает на том, что Турция должна принять обратно...