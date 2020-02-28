https://static.news.ru/photo/b1156cd2-5a4f-11ea-a4e2-fa163e074e61_660.jpg Фото: Aerodrom Nikola Tesla Beograd/facebook.com

Первого заместителя председателя правительства и министра иностранных дел Сербии Ивицу Данича вместе с членами его делегации в аэропорту Белграда проверили на коронавирус после возвращения из КНР.

Он прошёл усиленный контроль, который введён в наших аэропортах и пограничных переходах. Министру и членам делегации пограничные санитарные инспекторы вручили предупреждения о состоянии здоровья, — цитирует РИА Новости заявление сербского внешнеполитического ведомства.

Дачич 26 и 27 февраля находился с рабочим визитом в Пекине. От имени народа Сербии он выразил поддержку властям и населению Китая, которые, по его словам, находятся на рубеже защиты всего мира от коронавируса.

Вспышка неизвестного заболевания была зафиксирована в китайской Ухани 31 декабря 2019 года. Позже новый коронавирус получил название СOVID-19. Он распространился по всем континентам, кроме Антарктиды. По данным на 28 февраля, во всём мире заболели 83 376 человек — большая часть в Китае, умерли 2858 человек, вылечились 36 551.

Всемирная организация здравоохранения повысила риск распространения в коронавируса во всём мире на «очень высокий». Представители организации также рассказали журналистам, что в мире разрабатывается более 20 вакцин от COVID-19, писал NEWS.ru.