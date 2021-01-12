Первое тяжёлое осложнение после вакцинации от коронавируса выявили в Польше

https://static.news.ru/photo/thunk_660.jpg

В Польше медики зафиксировали первое тяжёлое осложнение после вакцинации от коронавирусной инфекции. Об этом сообщил министр здравоохранения страны Адам Недзельский.

Зафиксированы 37 нежелательных побочных эффектов после прививок. Из них 32 носили лёгкий характер, четыре — средний и один — тяжёлый, — цитирует чиновника РИА Новости, выступившего на пресс-конференции в Варшаве.

Министр не уточнил, как именно проявился случай тяжёлого побочного эффекта.

Прививочная кампания стартовала в Польше 27 декабря. В первую очередь вакцину получают работники сферы здравоохранения. Затем прививки поставят пенсионерам, полицейским, учителям и другим представителям группы риска. Всеобщая запись на вакцинацию начнётся 15 января.

Ранее в Мексике выявили случай тяжёлой формы побочных эффектов при вакцинации от коронавируса препаратом совместного производства американской Pfizer и немецкой BioNTech. Медсестра, которой сделали прививку, через несколько часов оказалась частично парализована. Карла Сесилия Перес была госпитализирована в отделение интенсивной терапии местной больницы. У неё случился частичный паралич рук и ног, а также проявились затруднения речи. Возраст пациентки не уточняется.

Женщине поставили диагноз «энцефаломиелит» — это опасное заболевание, связанное с нарушением функций спинного и головного мозга. Сообщается, что ранее у неё случались острые аллергические реакции на некоторые виды антибиотиков. Сейчас Карла Перес находится в стационаре в стабильном состоянии. Родственники пострадавшей призвали провести дополнительные исследования препарата, который вызвал тяжёлые побочные эффекты у Перес, писал NEWS.ru.