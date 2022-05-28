Первое судно зашло в морской порт Мариуполя

Фото V Ictor/XinHua/Global Look Press

Первое судно зашло в морской порт Мариуполя, пишет ТАСС со ссылкой на представителя порта. Речь идет о судне МР-3 типа «Славутич», на борт которого рабочие загрузят 2,7 тысяч тонн металла. Ранее 25 мая представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков сообщил, что мариупольский порт приступил к работе в обычном режиме после успешной операции по разминированию территории.

В порт зашло судно МР-3 типа «Славутич», оно загрузит 2,7 тысяч тонн металла, — сказано в сообщении.

Уточняется, что 29 мая по завершению погрузочных операций судно отправится в Ростов-на-Дону.

В Сети ранее был опубликован видеоролик, на котором запечатлён процесс разминирования побережья Азовского моря в районе порта Мариуполя инженерами ВС России. На кадрах показана работа робота-сапёра «Уран 6» и российских сапёрных подразделений. Как уточнил представитель Народной милиции ДНР Эдуард Басурин, в городе ситуация с разминированием складывается значительно хуже, поскольку ВСУ приступили к минированию Мариуполя ещё до начала спецоперации.