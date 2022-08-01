Первое судно с зерном выйдет из украинского порта 1 августа

Фото: Ukrainian Presidential Office/XinHua/Global Look Press

Минобороны Турции заявило, что первое судно с зерном выйдет из украинского порта в 08:30 мск 1 августа. Корабль Razoni выйдет из Одессы под флагом Сьерра-Леоне и направится в Ливан, сообщает ТАСС.

Достигнута договоренность о том, что судно Razoni под флагом Сьерра-Леоне, груженное кукурузой, выйдет из порта Одессы в 08:30 по местному времени и направится в Ливан, — цитирует агентство сообщение турецкого военного ведомства.

Накануне Минобороны Турции отчиталось о завершении технических работ по отгрузке первого судна с зерном. Саму отгрузку планировалось начать «как можно скорее».

Ранее стало известно, что Совместный координационный центр начал работу в Стамбуле 26 июля. Его создали для реализации положений Инициативы о взаимопонимании по безопасной транспортировке зерна из портов Украины. В тот же день в Турцию для работы в четырехстороннем формате прибыла передовая группа российских экспертов.