Книгу о Гарри Поттере первого издания продали за $90 тысяч

Первое издание книги «Гарри Поттер и философский камень» продали на аукционе за £68 тысяч (около $90 тысяч). Этот экземпляр в твёрдой обложке был одним из 500, выпущенных в 1997 году, до того как знаменитая сага британской писательницы Джоан Роулинг получила всемирную известность.
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Ещё один ранний экземпляр с библиотечными штампами был продан на аукционе за £17,5 тысячи ($23 тысячи). 300 книг из 500 первого тиража были разосланы по британским школам и библиотекам. В то время они продавались по £10,99.
Как писал NEWS.ru, на площади Лестер-сквер в Лондоне открылся памятник знаменитому герою книг Джоан Роулинг — волшебнику Гарри Поттеру. Памятник работы польского скульптора Анджея Шимчика представляет собой сцену из фильма «Гарри Поттер и философский камень», где волшебник играет в квиддич. Образ Поттера запечатлён скульптором с актёра Дэниэла Рэдклиффа, которого прославила эта роль. Памятник появился неподалёку от кинотеатра Odeon, в котором 19 лет назад состоялась премьера первого фильма о Поттере.
Отныне Гарри Поттер — это часть своеобразной британской «аллеи героев» — проекта «Сцены на площади», в рамках которого к 2023 году там должны появиться памятники, представляющие выдающиеся фильмы столетия.