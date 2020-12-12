Книгу о Гарри Поттере первого издания продали за $90 тысяч

https://static.news.ru/photo/b746238a-3d52-11eb-9caa-fa163e074e61_660.jpg Фото: Cover Images/Global Look Press

Первое издание книги «Гарри Поттер и философский камень» продали на аукционе за £68 тысяч (около $90 тысяч). Этот экземпляр в твёрдой обложке был одним из 500, выпущенных в 1997 году, до того как знаменитая сага британской писательницы Джоан Роулинг получила всемирную известность.

Как сообщает BBC, ещё один экземпляр из числа первых изданий был продан на торгах Hansons Auctioneers за £50 тысяч ($60 тысяч). Его владелица Шарлотта Рамси сначала положила книгу в коробку с ненужными вещами, подготовленную для распродажи, но после просмотра антикварного каталога решила проверить истинную стоимость книги.

Ещё один ранний экземпляр с библиотечными штампами был продан на аукционе за £17,5 тысячи ($23 тысячи). 300 книг из 500 первого тиража были разосланы по британским школам и библиотекам. В то время они продавались по £10,99.

Как писал NEWS.ru, на площади Лестер-сквер в Лондоне открылся памятник знаменитому герою книг Джоан Роулинг — волшебнику Гарри Поттеру. Памятник работы польского скульптора Анджея Шимчика представляет собой сцену из фильма «Гарри Поттер и философский камень», где волшебник играет в квиддич. Образ Поттера запечатлён скульптором с актёра Дэниэла Рэдклиффа, которого прославила эта роль. Памятник появился неподалёку от кинотеатра Odeon, в котором 19 лет назад состоялась премьера первого фильма о Поттере.

Отныне Гарри Поттер — это часть своеобразной британской «аллеи героев» — проекта «Сцены на площади», в рамках которого к 2023 году там должны появиться памятники, представляющие выдающиеся фильмы столетия.